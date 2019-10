Statistisches Bundesamt : Fast jeder Fünfte in Deutschland von Armut bedroht

Fast jeder Fünfte in Deutschland von Armut bedroht

Wiesbaden In Deutschland waren im vergangenen Jahr rund 15,3 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das entsprach 18,7 Prozent der Bevölkerung.

as teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Damit ging der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe leicht zurück: Im Jahr 2017 waren es noch 15,5 Millionen Menschen oder 19 Prozent der Bevölkerung gewesen.