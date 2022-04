Analyse des IMK : Familien mit niedrigem Einkommen haben stärkste Inflationbelastung

Familien mit niedrigem Einkommen leiden nach einer Analyse des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) am stärksten unter der Inflation. Foto: dpa/Fabian Sommer

Familien mit niedrigem Einkommen leiden zurzeit am meisten unter der Inflation. Während die Warenkörbe für die deutschen Haushalte im März im Schnitt 7,3 Prozent teurer waren als vor einem Jahr, mussten Familien mit niedrigen Einkommen 7,9 Prozent mehr bezahlen als im März 2021. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in seinem am Mittwoch veröffentlichten Inflationsmonitor für den Monat März.