Luxus-Fakes, Betrüger und sicheres Bezahlen Das sollten Nutzer von Vinted, Ebay & Co. beachten

Auf Plattformen wie Vinted ist es gang und gäbe, Zahlungen über externe Anbieter abzuwickeln. Denn so wird keine Gebühr seitens der Plattform erhoben. Viele Nutzer schicken das Geld beim Kauf daher direkt per Banküberweisung oder nutzen den Zahlungsdienstleister Paypal mit der Funktion „Familie und Freunde“. Verbraucherschützer raten hiervon jedoch ausdrücklich ab: Denn wer per Vorkasse oder via genannter Paypal-Funktion einkauft, ist nicht vom Käuferschutz abgedeckt – und bleibt im Zweifel auf seinen Kosten sitzen. Viele Plattformen bieten daher mittlerweile eigene sichere Bezahlmethoden an. Auf Ebay Kleinanzeigen heißt das „Sicher bezahlen“, auf Vinted erfolgt der Käuferschutz über den „Kaufen“-Button. In letzterem Fall werden dafür pro Kauf 70 Cent zuzüglich fünf Prozent des Artikelpreises fällig. „Der Käuferschutz sorgt dafür, dass Käufer den Kaufpreis zurückerhalten, falls sie einen Artikel nicht erhalten oder dieser wesentlich von der Beschreibung abweicht“, schreibt ein Sprecher von Ebay Kleinanzeigen auf Anfrage. Das Geld werde erst an den Verkäufer ausgezahlt, wenn der Käufer den Erhalt der Ware bestätige.