Faire Mode oder Greenwashing? Was Öko-Siegel bei Kleidung bedeuten – und welche Unsinn sind

Doch es gibt auch unternehmensexterne Siegel, die kritisiert werden, wie beispielsweise die Better Cotton Initiative oder der Recycled Claim Standard. So dürfen Unternehmen mit Better-Cotton-Siegel beispielsweise Baumwolle auf großen Monokulturen anbauen, kleinbäuerliche Betriebe werden nicht explizit unterstützt. Better Cotton schildert hierzu auf Anfrage: „Die Landschaften, in denen Better Cotton tätig ist, sind unterschiedlich.“ Und weiter: „Better Cotton arbeitet auch mit lokalen Partnern zusammen, um die kontextspezifischen Bedürfnisse der Bauern zu verstehen.“ Bewertungsportale wie siegelklarheit.de und label-online.de können Aufschluss darüber geben, was ein unbekanntes Siegel bedeutet und wie sozial und nachhaltig es ist.