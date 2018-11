Telefonaktion zum Thema Fahrverbot: „Ich fahre einen Diesel, was kann ich tun?“

„Ich fahre einen Diesel, was kann ich tun?“

Diesel-Dunst in Stuttgart: Für ältere Fahrzeuge mit Diesel-Motor werden voraussichtlich ab Jahresbeginn 2019 Fahrverbote gelten. ⇥Foto: Marijan Murat/dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Nachdem ein Gericht Fahrverbote in Köln und Bonn angeordnet hat, sind viele Diesel-Fahrer verunsichert. Deshalb beantworteten Experten zwei Stunden lang telefonisch die Fragen unserer Leser zu dem Thema. Hier dokumentieren wir die wichtigsten Aussagen.

Am 1. Dezember 2019 läuft die Finanzierung meines Mitsubishi mit Diesel-Motor aus. Wer kommt für den Wertverlust auf, wenn jetzt überall Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge gelten und ich das Fahrzeug verkaufen möchte?

Das Software-Update spielt bei Fahrverboten keine Rolle, auch Sie wären also betroffen. Im Nachhinein einen Anspruch wegen sittenwidriger Schädigung (Paragraph 826 BGB) durchzusetzen, wäre schwierig, da das Fahrzeug in Kenntnis der Manipulation erworben wurde. In Betracht kommt allerdings die Anmeldung zur Musterfeststellungsklage, womöglich wurden Sie ja über die Wirksamkeit des Software-Updates getäuscht.