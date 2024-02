Arbeitskampf bei Bussen und U-Bahnen Fahrräder und Homeoffice mildern ÖPNV-Streik ab

Ein Grund war, dass Millionen Arbeitnehmer mit Bürojobs die während der Pandemie geübte Möglichkeit zum Homeoffice wählten. „Viele Kolleginnen und Kollegen nutzen heute verstärkt die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten“, so ein Sprecher des Düsseldorfer Tourismuskonzerns Alltours. „Es ist auffällig leer auf dem Campus“, sagte ein Vodafone-Sprecher. Auch bei vielen anderen Firmen wie Henkel, DHL in Bonn oder bei den Ministerien in Düsseldorf bestätigt sich der Trend.