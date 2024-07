Testergebnisse schockieren Viele Fahrradanhänger für Kinder sind nicht sicher – und voller Schadstoffe

In neun der Fahrradanhänger wurden hohe Konzentrationen von per- und polyfluorierten Substanzen (PFAS) gefunden – sie sind auch als Ewigkeitschemikalien bekannt, weil sie als wasser-, fett- und schmutzabweisend gelten und sehr lange im Körper nachweisbar sind. Die EU hat bereits vor einigen Jahren viele dieser Substanzen verboten, weil sie zu Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen und Krebs führen können. Diese verbotenen Varianten befanden sich auch in den Sitzbezügen und Kabinenstoffen der neun Anhänger – deshalb erhielten sie insgesamt die Note mangelhaft. Zwar bestehe den Testern zufolge kein Gesundheitsrisiko für Kinder, aber die PFAS gelangten durch Abrieb und die Entsorgung in die Umwelt, könnten dort nicht abgebaut werden und verseuchen so auch Lebensmittel, über die Menschen diese Stoffe wiederum aufnehmen.