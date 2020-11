Düsseldorf : Fahrradhändler und Möbelhäuser in NRW im Corona-Boom

Der Handel wie hier in der Kö-Galerie in Düsseldorf fürchtet weniger Umsatz vor den Festtagen - aber es könnte anders kommen. Foto: Emergency-Report.de/Daniel Bothe

Düsseldorf Der stationäre Handel in NRW federt die Corona-Krise bisher relativ gut ab, obwohl E-Commerce mit Abstand am stärksten zulegte. Für Lebensmittel wird mehr Geld ausgegeben, wahrscheinlich wegen weniger Besuchen in Restaurants. Viele Geschäfte fürchten nun nur niedrige Ausgaben Weihnachten, doch tatsächlich wollen die Menschen mehr Geld für Geschenke ausgeben.

Von Reinhard Kowalewsky

(rky) Die Corona-Krise inklusive des Wegfalls vieler Urlaube hat das Geschäft der Fahrradhändler und Einrichtungshäuser angekurbelt. Das zeigen am Donnerstag veröffentlichte Zahlen des Statistischen Landesamtes. Danach stieg im September der Umsatz mit Fahrädern um 25,7 Prozent. Ebenfalls positive Umsatzentwicklungen verzeichneten der Einzelhandel mit

Wohnmöbeln ( plus 9,8 Prozent) sowie der Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen und Tapeten (plus 23,2 Prozent). Wenig erstaunt, dass der Online-Handel um 27 Prozent zulegte.

Auch dem stationären Handel geht es besser als viele erwarten Im September ging das Geschäft um 7,6 Prozent hoch, in den neun Monaten seit Januar kam ein Plus von 3,4 Prozent raus. Dabei entwickeln sich die verschiedenen Geschäftsarten seit Jahresanfang verschieden: Im Lebensmitteleinzelhandel betrug das Plus fast fünf Prozent, auch weil Restaurantbesuche ersetzt werden. Der stationäre Verkauf von Haushaltsgeräten und Heimwerkerbedarf gewann 9,2 Prozent. Vor vielen Baumärkten standen die Menschen in Frühjahr Schlange.