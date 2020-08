Cum-ex-Affäre : Fahnder durchsuchen Bankenverband

Berlin/FRANKFURT Es geht mal wieder um Cum-Ex-Geschäfte am Fiskus vorbei. Der Verband betont, es werde nicht gegen ihn ermittelt. Kritiker monieren, er habe vor Jahren interveniert, um Schlupflöcher möglich zu machen.

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) ist im Zusammenhang mit dem Cum-ex-Skandal von Ermittlern durchsucht worden. Sowohl am Haupt-Verbandssitz in Berlin als auch in Frankfurt seien Büros durchsucht worden, bestätigte der Lobbyverband der privaten Banken. Die Aktion war von der Staatanwaltschaft Köln veranlasst worden. „Wir kooperieren vollumfassend mit den Behörden“, heißt es in einem Statement des Bankenverband, der darauf verweist, dass die Ermittlungen sich nicht gegen den Bankenverband selbst richteten.