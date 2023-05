Fachkräftemangel besonders akut Überall fehlen Ingenieurinnen und Ingenieure

In den kommenden Jahren sei folglich mit einem deutlichen Rückgang der Absolventenzahlen zu rechnen, sagte Axel Plünnecke vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Und es gibt noch weitere Zahlen, die ihn beunruhigen: Kamen im vierten Quartal 2021 auf 100 Arbeitslose 371 offene Stellen, waren es Ende 2022 schon 471. Allerdings sind die Engpässe nicht in allen Bereichen gleich ausgeprägt. Am stärksten sind Energie- und Elektrotechnik betroffen, Bau, Vermessung, Gebäudetechnik und Architektur sowie Informatikberufe. Allein in letzterem Bereich fehlten im vierten Quartal 2022 rund 59.900 Fachkräfte.