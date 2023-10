Zinspause Stabile Preise sind die Messlatte

Ein fataler Trugschluss also. Der ist zwar Schnee von gestern, aber er liefert den Hintergrund für das fast atemberaubende Tempo der Serie von zehn Zinserhöhungen binnen eines Jahres, mit dem die Notenbanker ihre Fehler gutzumachen versuchten. Die Frage, ob wir nun nur eine Zinspause erleben oder der Reigen von Steigerungen zu Ende ist, hat was von Glaskugelschauen. In der Sache gibt es keine Sicherheit, weil niemand weiß, wie die Auseinandersetzungen in der Ukraine und Nahost beispielsweise auf den Energiepreis wirken, und in der Psyche des Menschen ebenso wenig, weil eine Eskalation an beiden geopolitischen Krisenherden die Angst und darüber die Inflationserwartungen treiben könnte. Wäre das der Fall, dann würden Beschäftigte mehr Geld wollen und Unternehmern die Preise weiter erhöhen. Das würde das Inflationsfeuer noch einmal schüren.