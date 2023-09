EZB-Geldpolitik Der Leitzins steigt auf 4,5 Prozent

Bauherren Mal abgesehen davon, dass viele potenzielle Eigenheimkäuferinnen und -käufer gerade auch wegen der hohen Baukosten und der Pleiten mehrerer Projektentwickler nicht vorankommen – auch die steigenden Zinsen haben in den letzten eindreiviertel Jahren manche abgeschreckt. Und da ist keine Entspannung in Sicht. Zwar hängen die Bauzinsen nicht unmittelbar mit dem Leitzins der Zentralbank zusammen, sondern orientieren sich an den Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen. Aber höhere Leitzinsen bedeuten, dass diese Anleihen in der Regel auch höher verzinst werden. Das wiederum bestimmt den Zins für Pfandbriefe, mit deren Ausgabe Banken im Wesentlichen ihr Baufinanzierungsgeschäft absichern. Also bleiben die Bauzinsen hoch, solange die Leitzinsen nicht sinken.