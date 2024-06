EZB Vorerst die letzte Zinssenkung?

Aber um das Vertrauen aufrechtzuerhalten, müssen die EZB-Verantwortlichen die Risiken im Blick behalten. Der Fehler von 2022, als die Währungshüter die Inflationsgefahren lange Zeit unterschätzten, darf sich nicht wiederholen. Und diese Gefahren sind unübersehbar. Der jüngste Anstieg der Verbraucherpreise in der Euro-Zone zeigt, dass die Inflationsrisiken nicht gebannt sind. Das hat nicht mal was mit steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel zu tun, denn auch die Kerninflationsrate ist gestiegen. Höhere Löhne, steigende Rohstoffpreise, ein schwacher Euro, über den mittelfristig importierte Inflation droht – all das sind Gründe, die die EZB-Banker daran zweifeln lassen sollten, in diesem Jahr die Zinsen noch stärker zu senken. Wer bedingungslos für mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr plädiert, spielt mit dem Feuer.