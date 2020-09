Geldschleusen werden nicht weiter geöffnet : EZB hält Leitzins im Euroraum auf Rekordtief von null Prozent

Frankfurt/Main Die Wirtschaft im Euroraum erlebt einen beispiellosen Schock. Europas Währungshüter stemmen sich bereits mit Milliarden gegen die Verwerfungen der Corona-Pandemie. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent.

Trotz bedenklich niedriger Inflation und des beispiellosen Konjunktureinbruchs in der Corona-Krise legen Europas Währungshüter vorerst nicht nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) steckt im Rahmen ihres Notkaufprogramms unverändert 1,35 Billionen Euro in Staats- und Unternehmensanleihen bis mindestens Ende Juni 2021, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Den Leitzins im Euroraum beließ der EZB-Rat am Donnerstag auf dem Rekordtief von null Prozent. Volkswirte schließen aber nicht aus, dass die EZB ihr Notkaufprogramm bis zum Jahresende noch einmal aufstocken könnte.