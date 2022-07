Nach der Zinserhöhung der EZB : Das Ende der Negativzinsen ist nahe

Düsseldorf Die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins überraschend stark auf 0,5 Prozent. Das hilft den Sparern – zumindest ein bisschen. Und es gibt weiterhin Unterstützung vor allem für die verschuldeten Länder in Südeuropa.

Das wird nicht der letzte Zinsschritt sein: „Bei den anstehenden Sitzungen des EZB-Rats wird eine weitere Normalisierung der Zinssätze angebracht sein“, hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der Pressekonferenz im Anschluss an die Ratssitzung am Donnerstag in Frankfurt gesagt. Das, was bisher passiert ist, reicht in den Augen der Commerzbank-Volkswirte jedenfalls nicht aus: Es sei gut, dass sich die Zentralbank zu einem „großen Zinsschritt von 50 Basispunkten durchgerungen“ habe. Aber die EZB nähere sich „viel zu langsam einem mit Blick auf die hohe Inflation angemessenen Zinsniveau“.