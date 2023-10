Leitzins bleibt bei 4,5 Prozent Die EZB drückt die Pausetaste

Sparer Die Einlagenzinsen für die Banken bei der EZB sind so hoch wie nie, aber das spüren Geldanleger nicht bei allen Angeboten mit festen Zinsen, die die Geldhäuser machen. Vor allem die Sparkassen tun sich damit noch schwer und begründen dies meist mit den niedrigen Zinsen auf langlaufende Kredite. Die jetzige Zinspause liefert den Geldinstituten somit ein Argument, an aktuellen Konditionen festzuhalten. Das bedeutet: Wer attraktive Angebote finden will, muss suchen. Realen Vermögenszuwachs sucht man noch vergebens.