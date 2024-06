Ökonomieprofessorin Ulrike Neyer „Das ist Stammtischgerede“

Neyer Das ist Stammtischgerede. Wenn Sie genau bestimmen, was finanziert wird und das Ausgabeverhalten kontrollieren, so problematisch das im Einzelfall sein kann, sind gemeinsame Finanzierungen europaweit durchaus sinnvoll. Außerdem besteht an den Kapitalmärkten ein Bedarf an sicheren Anleihen, wie es eine europäische Anleihe wäre. Die großen Aufgaben der Zukunft lassen sich nicht mehr national allein lösen. Das heißt aber auch nicht, dass wir alles auf die europäische Ebene verlagern müssen.