Tipps und Tricks So schützen Sie Ihr Wlan vor Hackerangriffen

Cyberangriffe auf größere Firmen gehören inzwischen zum Alltag: Das Bundeskriminalamt (BKA) meldete für das vergangene Jahr fast 137.000 Fälle in Deutschland. Ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2021, doch das BKA sieht darin keine Trendwende. Ganz im Gegenteil, die Zahl sei nur die Spitze des Eisbergs. 90 Prozent der Fälle kämen gar nicht zur Anzeige. Unternehmen müssen sich also schützen – und die meisten dürften ihren Beschäftigten regelmäßig Schulungen zu dem Thema anbieten. Am Arbeitsplatz wissen also alle, dass Cyberangriffe eine große Gefahr darstellen. Beim eigenen Wlan-Router sieht das häufig anders aus.