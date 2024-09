Anne Brorhilker Ex-Staatsanwältin schlägt Alarm wegen Steuerbetrug

Die Deals der Steuerverbrecher haben, vereinfacht, so funktioniert: Bei Cum-ex wurde nach dem Hin- und Herschieben von Aktien rund um den Dividendenstichtag Kapitalertragsteuer zweimal erstattet, obwohl sie nur einmal gezahlt worden war. Bei Cum-Cum wurde die Steuer erst gar nicht abgeführt: Der Trick: Ein ausländischer Aktionär verleiht ein Aktienpaket an eine deutsche Bank und kassiert dafür beispielsweise 90 Prozent der Ausschüttung als Gebühr. Die Bank kassiert die Dividende, zahlt darauf 25 Prozent Kapitalertragsteuer, die sie aber meist wieder erstattet bekommt. Das bedeutet: Sie kassiert 100 Prozent Dividende, zahlt 90 Prozent Leihgebühr und verdient zehn Prozent. Der Anteilseigner aus dem Ausland kassiert 90 Prozent der Dividende und damit meist immer noch mehr, als wenn er als Aktionär mit Dividendenanspruch in Erscheinung getreten wäre. Dann hätte er nämlich etwa 15 Prozent Kapitalertragsteuer zahlen müssen. Dafür braucht es eine Partnerbank, die das Spiel mitmacht. Anders als bei Cum-Ex, wo vor allem große Institute mitgemischt haben, sind bei den Cum-cum-Geschäften laut Brorhilker auch viele kleinere Banken und Sparkassen mit von der Partie gewesen.