Anne Brorhilker bei Finanzwende Erst Staatsanwältin, jetzt Verbraucheranwältin

Aus Sicht Brorhilkers sitzen Mitschuldige aber auch an den Entscheiderstellen in der Politik. Und so fordern sie und Gerhard Schick, ihr Kollege in der Geschäftsführung von Finanzwende, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf, stärker gegen die Steuerbetrüger vorzugehen. Lindner müsse dafür sorgen, dass die Finanzverwaltung die Gelder systematisch von Banken zurückhole, und dazu auch Transparenz schaffe, sagte Schick am Dienstag in einem Pressegespräch. Brorhilker kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Zuständigkeit der neuen Behörde, die der liberale Finanzminister im Kampf gegen Finanzkriminalität installiert hat. Die sei ausschließlich für Geldwäsche zuständig, aber nicht für Steuerbetrug, so die Ex-Staatsanwältin. Das kann aus ihrer Sicht nicht sein. Sie fordert: nicht nur mehr Personal bei Steuerfahndern und Polizisten, sondern auch eine zentrale Behörde für die Verfolgung solcher Steuerkriminalität.