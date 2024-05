Keine Zukunft für „Ansager & Schnipselmann“ Frank Plasberg macht seine Produktionsfirma dicht

Nun kommt der Paukenschlag von „Ansager & Schnipselmann“: Nur noch bis Ende dieses Jahres will die Produktionsfirma mit Sitz in Düsseldorf im operativen Geschäft tätig sein – danach ist Schluss. Einen entsprechenden Bericht des Branchenmagazins DWDL bestätigte Jürgen Schulte auf Anfrage unserer Redaktion. Angaben darüber hinaus wollte Schulte nicht machen. Laut DWDL sind von dem Schritt mehr als 20 Mitarbeiter betroffen, die über den Entschluss am Mittwoch informiert worden seien. Zuletzt hatte „Ansager & Schnipselmann“ unter anderem die Sendungen „Frag doch mal die Maus“ und „Schroeder darf alles“ für Das Erste produziert. Plasberg und Schulte hatten die Firma 2005 gegründet.