Autobiografie von Ex-Deutsche-Bank-Chef Ackermann Ein Manager rechtfertigt sich

Es sind drei Beispiele dafür, wie Ackermann in dem Buch stets und überall das Gefühl vermitteln will, seine Kritiker seien mehr oder weniger ohne Ausnahme im Unrecht gewesen. Von der vorab genannten Vokabel „selbstkritisch“ findet man nur wenig – und wenn, dann klingt das beispielsweise so: „Mein Gestaltungswille hat sicher dazu geführt, dass ich meine Mitarbeiter und mich selbst stark gefordert habe. Das will ich selbstkritisch anmerken.“ Heißt so viel wie: Der Ehrgeiz ist meine größte Schwäche, und das meist die Antwort derjenigen, die keine wirklichen Schwächen bei sich finden mögen. Ackermann will offensichtlich aufräumen mit Narrativen, „die nicht dem tatsächlichen Geschehen entsprechen“ und durch die „Mythen, Fantasien, Fabeln oder Legenden entstehen“. Die Selbstrechtfertigung wird so zur Triebfeder des Autors.