Blessings Abgang : Ex-Commerzbank-Chef verlässt UBS

Zürich Martin Blessing arbeitete nur drei Jahre für die Schweizer Großbank.

(dpa) Ex-Commerzbank-Chef Martin Blessing verlässt nach nur drei Jahren die Schweizer Bank UBS. Der zwischenzeitlich auch als ein möglicher Nachfolger des UBS-Chefs Sergio Ermotti gehandelte deutsche Manager gibt Ende des Jahres sein Vorstandsmandat auf, wie die UBS mitteilte. Blessing war im Herbst 2016 in den UBS-Vorstand eingezogen, nachdem er seinen Vertrag als Commerzbank-Chef nicht verlängert hatte.

Zu Beginn war der 56-jährige deutsche Manager für das Schweizer Privatkundengeschäft zuständig. 2018 rückte er gemeinsam mit Tom Naratil an die Spitze der Vermögensverwaltung, der wichtigsten Sparte im Konzern. Deshalb galt er zumindest als ein Kandidat für die Ermotti-Nachfolge. Allerdings wurden ihm von Anfang an eher Außenseiterchancen eingeräumt. Wegen der zuletzt eher schwachen Entwicklung der Sparte war in den vergangenen Wochen bereits über ein Ende der Zeit Blessings bei der UBS spekuliert worden. Die Schweizer erreichten im Geschäftsbereich des Ex-Commerzbank-Chefs nur das untere Ende der angepeilten Wachstumsraten – etwa wenn es darum ging, neue Gelder der vermögenden Kunden einzusammeln.