Diesel-Skandal : Ex-Audi-Chef auf der Anklagebank

Der unter anderem wegen Betrugs angeklagte langjährige Audi-Chef ­Rupert Stadler vor dem Landgericht München. Foto: dpa/Matthias Balk

München Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler galt einst als potenzieller Kandidat für den Chefposten im Volkswagen-Konzern. Dann brachte der Abgasskandal den einstigen Top-Manager zunächst in Untersuchungshaft – und nun vor Gericht.

Ein dunkler Mercedes hält vor der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München. Ausgerechnet! Jahrelang hat sich Rupert Stadler als Audi-Chef einen Wettkampf um den Spitzenplatz bei den Premiumherstellern geliefert und die Konkurrenz dabei zeitweise düpiert. Nun steigt er aus dem Fahrzeug der Konkurrenz. Wenn es im großen Reich des Volkswagen-Konzerns um den Chefposten ging, dann fiel immer der Name des Bayern. Alles vorbei.

Mercedes und BMW sind der Marke mit den vier Ringen inzwischen beim Absatz enteilt, während Stadler so tief gefallen ist wie kaum ein anderer Manager im Volkswagen-Konzern: Untersuchungshaft, Rauswurf, nun der Gerichtsprozess wegen „Betrug, mittelbarer Falschbeurkundung sowie strafbarer Werbung“, wie es im Juristen-Deutsch heißt. Anders ausgedrückt: Er soll dazu beigetragen bzw. nicht verhindert haben, dass Audi-Fahrzeuge verkauft wurden, obwohl zu diesem Zeitpunkt klar war, dass deren Abgasreinigung manipuliert wurde. Doch schon am Ende des ersten Verhandlungstages gibt es für ihn eine gute Nachricht: Nach Einschätzung des Gerichts kommt bei den Stadler zur Last gelegten Taten kein aktives Tun sondern nur Unterlassen infrage.

Vergleicht man das mit den Dimensionen des Abgasskandals um Millionen manipulierte Diesel-Motoren, wird dem früheren Manager vergleichsweise wenig zur Last gelegt. Stadler ist Betriebswirt, für die Technik waren andere verantwortlich. Drei Ingenieure müssen sich gemeinsam mit Stadler vor Gericht verantworten, darunter der frühere Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz. Doch Rupert Stadler ist bis zum Prozessbeginn gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn der bislang prominenteste Manager, der sich im Abgasskandal vor Gericht verantworten muss.

Nach der Zeit in Untersuchungshaft war der 57-Jährige abgetaucht. Inzwischen tastet er sich langsam zurück an die Öffentlichkeit. Er hat jetzt ein Profil im Karrierenetzwerk Linkedin, als Berufsbezeichnung hat er „Berater“ angegeben. Der ehemalige Top-Manager hat 107 Kontakte. Optisch hat er sich leicht verändert, das zeigen die Bilder, die ihn, dunkelblauer Anzug und Rucksack über der Schulter, auf dem Weg in den Gerichtssaal zeigen. Die Haare sind etwas länger geworden.

Viele Prozessbeobachter müssen sich auf solche Beschreibungen beschränken, der Zugang zum Gerichtssaal ist vielen Medienvertretern nicht möglich, nur zehn Berichterstatter sind zugelassen. In zwei weitere Räume werden lediglich Tonaufnahmen übertragen. Schuld ist das Coronavirus und die damit verbundenen Hygienemaßnahmen. Dennoch kritisiert der Chef der Journalisten-Gewerkschaft DJV, Frank Überall: „Das Gericht behandelt das Verfahren gegenüber den Medien so, als würde über einen Taschendiebstahl verhandelt.“ Dabei rede man über gigantische Betrugsvorwürfe.

Es geht um einen der größten Skandale der Wirtschaftsgeschichte – in dem Audi eine zentrale Rolle spielt. Mindestens seit 2009 sollen Fahrzeuge mit manipulierten Diesel-Motoren auf den Markt gebracht worden sein – in Europa, den USA, in vielen Ländern dieser Welt. Die Werbebotschaft war dabei immer ähnlich: Dieser Diesel-Motor ist sauber. Doch das suggerierte eine Software lediglich auf dem Prüfstand, auf den Straßen waren die Fahrzeuge deutlich schmutziger als erlaubt. Im Kampf um Marktanteile und Gewinne schien jedes Mittel recht.

Und auch vor Gericht ziehen die Beschuldigten offenbar zunächst jedes Register. Bevor überhaupt die Anklage, immerhin mehr als 90 Seiten, von der Staatsanwaltschaft verlesen werden kann, stellt Stadlers Verteidiger bereits einen Auskunftsantrag. Er will wissen, ob aus dem Kreis der Richter, Schöffen und Ersatzrichter jemand selbst oder dessen Partner seit 2009 Autos mit von Audi entwickelten Motoren gefahren habe. Hintergrund ist eine mögliche Befangenheit.