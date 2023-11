Was wird aus den Galeria-Häusern? Ex-Aachener-Chef noch immer auf der Flucht

Im Grunde klang bereits die pure Absichtserklärung für manchen in der Branche wie ein Treppenwitz der deutschen Handelsgeschichte: Ein Unternehmer, der mit seiner eigenen, sieben Standorte starken Filialkette (Bad Homburg, Bad Kreuznach, Brühl, Flensburg, Göppingen, Koblenz, Mayen) gerade mal gut ein Jahr am Start ist, will sich bis zu 25 Niederlassungen der dauerkrisengeschüttelten Warenhauskette Galeria einverleiben. So kündigte es Friedrich-Wilhelm Göbel, Chef der Dortmunder Bekleidungskette Aachener, jedenfalls im März des vergangenen Jahres an.