Ist das Biohuhn wirklich vom Ökobauernhof? : Evonik tüftelt an Tests zur Geflügel-Herkunft

Essen Der Essener Spezialchemiekonzern Evonik will sich mit Innovationen von der Konkurrenz absetzen. Das soll eine Milliarde Euro mehr Umsatz bringen. Händler sollen besser prüfen können, woher geliefertes Geflügel kommt.

Evonik setzt insgesamt auf Innovationen, um den Umsatz und Gewinn zu steigern: Bis 2025 sollen neue Produkte einen zusätzlichen Umsatz von eine Milliarde Euro erzielen. Das erklärte Harald Schwager, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Evonik, bei einem Pressegespräch zu Forschung und Entwicklung des Essener Konzerns am Donnerstag. Im vergangenen Jahr hätten Geschäfte aus den Wachstumsfeldern des Konzerns bereits 500 Millionen Euro mehr an Umsatz gebracht als 2015. Als neuer Innovationschef soll der promovierte Chemiker Ralph Marquardt neue Erfindungen gerade für eine nachhaltigere Entwicklung vorantreiben. „Unsere Innovationen sind unverzichtbar, wenn wir als Gesellschaft dem Klimawandel Einhalt gebieten, den Einsatz fossiler Rohstoffe vermeiden und die wachsende Weltbevölkerung ernähren wollen“, sagt Marquardt.

Schon im Mai hatte Evonik angekündigt, bis zum Jahr 2030 mehr als drei Milliarden Euro in Next Generation Solutions zu investieren, also in Produkte mit einem besonders hohen Nachhaltigkeitsnutzen. Ihr Umsatzanteil am Portfolio soll auf mehr als 50 Prozent steigen.