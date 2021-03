Chemiekonzern : Evonik steigt ins Recyclinggeschäft ein

Essen Nicht nur Glas, auch Kunststoffe kann man recyclen: Der Essener Chemiekonzern will mit Additiven und Recyclingtechniken im Jahr 2030 rund 350 Millionen Euro erlösen. Evonik setzt damit auf den Branchentrend Nachhaltigkeit.

(anh) Mehr als 350 Millionen Tonnen Kunststoffe werden jährlich weltweit produziert. Nur ein Bruchteil davon wird recycelt. Wenn der Plastikmüll dann nicht korrekt entsorgt wird, entstehen Bilder von Meeresschildkröten, die sich in Tüten verfangen, oder Delfinen, die an Plastikmüll im Magen verenden. Das fordert auch die Chemieindustrie heraus, die die Kunststoffe herstellt. Immer mehr Unternehmen wie Covestro und Evonik setzen nun auf die Kreislaufwirtschaft und suchen nach Wegen, Kunststoffe zu recyceln. So kündigte Evonik an, sein „Circular Plastics Program“ kräftig auszubauen.