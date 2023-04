Evoniks neue Finanzchefin „Ob es Stellenabbau gibt, werden wir sehen“

Maike Schuh will manches anders machen. Powerpoint-Folien soll es nicht mehr geben. Das Gewinnziel hält sie für ausbaufähig, den Aktienkurs auch. Sie verkauft Firmentöchter, auch in Krefeld, und will die Kosten weiter senken.

20.04.2023, 11:21 Uhr

Die Krefelderin Maike Schuh ist neue Finanzchefin bei Evonik. Foto: Evonik

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Eines ist für Maike Schuh klar: „Powerpoint-Folien soll es nicht mehr geben“. Die neue Finanzchefin des Chemiekonzerns Evonik schaut zwar auch intensiv auf Zahlen, aber sie will nicht, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig mit immer neuen Powerpoint-Präsentationen beschäftigen. Statt dessen sollen die Controller die Zahlen für die Kollegen sprechen lassen: „Wir setzen auf strategisches Controlling, das den Bereichen im operativen Geschäft hilft.“.