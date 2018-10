Evonik-Chef Christian Kullmann kritisiert „Klima-Romantik“

Düsseldorf Chemie-Manager Kullmann warnt vor einem überhasteten Kohle-Aus.

Der Chef des Essener Chemiekonzerns Evonik, Christian Kullmann, hat mit deutlichen Worten eine Kurskorrektur der deutschen Klima-Politik gefordert. Bei einer Rede vor dem Innovationsforum Energiewende in Berlin, einem von der IG Bergbau Chemie Energie ins Leben gerufenen Gesprächskreis, sagte er: „Was wir zurzeit in unserem Land erleben, das ist die Wiederkehr der deutschen Romantik.“ Diese sei als Gegenbewegung zur Aufklärung entstanden, deren Fundament die Vernunft sei.

Kullmann warnte vor einem überhasteten Ausstieg aus der Kohle. „Es müssen Antworten auf die Frage gefunden werden, wie die chemische Industrie in Zukunft sicher mit Energie versorgt werden kann – rund um die Uhr, zu international wettbewerbsfähigen Preisen.“ Es werde noch Jahrzehnte dauern, ehe komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden könne. Zugleich prangerte Missmanagement, mangelnde Koordination und fehlende Kostenkontrolle beim Ausbau der Erneuerbaren an. Er regte an, die EEG-Umlage abzuschaffen und stattdessen die Energiewende mit Steuermitteln zu finanzieren. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müsse Deutschland künftig stärker „die Möglichkeiten zum Import von Flüssiggas aus Amerika ausbauen“.