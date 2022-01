Mallorca-Tickets relativ teuer : Eurowings rechnet mit Reiseboom im Sommer

Im Sommer könnte es Mallorca wieder einmal eng werden - 2020 und 2021 waren da dagegen sehr schwach. Foto: dpa/Clara Margais

Köln/Düsseldorf Die Fluggesellschaft Eurowings erhält täglich zehntausende Buchungen, die Preise ziehen an. Die Lufthansa-Tochter fürchtet nun Chaos an den Airports. Alleine in Düsseldorf stehen 32 Eurowings-Jets, zu Ostern ist von Billigtickets nichts zu merken.

Obwohl die Omikron-Welle aktuell wieder zu weniger Reisen führt, rechnet Eurowings mit einem deutlichen Aufschwung in den Osterferien und im Sommer. Dies sagte Eurowings-Chef Jens Bischof am Montag bei einem Pressegespräch. Es gäbe einen sehr hohen Nachbedarf der Menschen nach Urlaub, meinte er, viele Familien hätten zwei Jahre keine Reise unternommen. Weil immer Menschen geimpft seien und langsam Restriktionen wegfallen würden, sei der Trend für die wärmeren Monate klar.

Täglich kämen mehrere 10.000 Buchungen für Sommer und Ostern rein, sagte er. „Wir werden mindestens das Niveau von 2019 erreichen“, meinte er. Im Sommer würden rund 100 eigene Jets eingesetzt, vergangenen Sommer waren es 75. Bischof erwartet ein so starkes Wachstum, dass er vor Engpässen an den Flughäfen, etwa bei den Sicherheitskontrollen und auch bei der Flugsicherung, warnt. „Wir müssen eine logistische Herausforderung bewältigen. Es wird für alle Beteiligten anspruchsvoll.“

Info Eurowings-Chef ist seit 2020 im Amt Jens Bischof⇥Foto: Gollnow/dpa Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow/DPA Chef Jens Bischof, geboren 1965, leitet Eurowings seit 2020.



Öko-Zuschlag Eurowings-Reisende können die Klimabelastung durch Flüge ausgleichen. Von Düsseldorf nach Palma kostet das 3,20 Euro extra.

Der Lufthansa-Ableger informiere darum mehrfach pro Woche wichtige Partner wie die Airports in Düsseldorf und Köln darüber, wie stark die Zahl der Buchungen steigt. Gerade die Lage in Düsseldorf ist ihm dabei wichtig: An keinem Airport hat Eurowings mehr Flugzeuge stationiert als in der NRW-Hauptstadt mit 32 Maschinen. Hier gab es in den Vorjahren immer wieder Ärger wegen Chaos bei den Sicherheitskontrollen. In Köln stehen zehn Flugzeuge der Airline.

Bischof rechnet damit, dass die Menschen in diesem Sommer sehr viel häufiger eine Reise buchen werden als im katastrophalen Jahr 2020 und auch als im Jahr 2021, als der Flugverkehr ab Deutschland wieder auf 40 Prozent des Niveaus von vor der Corona-Krise im Jahr 2019 lag. Eurowings werde in diesem Sommer Flüge zu 140 Zielen anbieten, laut Firmenangabe „mehr Auswahl als jemals zuvor“. 380 Flüge pro Woche nach Mallorca seien von insgesamt 20 Flughäfen geplant – im vergangenen Sommer waren es selbst in der Spitze nur 320 Flüge pro Woche auf die Lieblingsinsel der Deutschen.

Wegen der hohen Nachfrage, aber auch weil viele Ausgabenposten wie Kerosin immer teurer werden, rechnet Bischof mit anziehenden Preisen für Tickets. „Ich würde eher die Prognose wagen, dass die Preise steigen. Die Endpreise ziehen wegen einer Reihe an Faktoren an.“ Gefragt, wie Kunden sparen können, rät er zum frühen Buchen, weil es in jedem Jet immer einige sehr günstige Tickets gibt, die dann aber irgendwann weg sind. Außerdem seien stark beflogene Routen wie nach Mallorca in der Regel etwas günstiger als Nebenstrecken.

Auch bei den Jobs zeigt sich das Wachstum. Das Unternehmen mit Zentrale in Köln hat im Vorjahr 750 neue Crewmitglieder im Cockpit und in der Kabine eingestellt, von denen viele aus anderen Lufthansa-Betrieben kamen, also auch von der eingestellten Linie Germanwings. In diesem Jahr sollen 200 Piloten und Pilotinnen sowie 550 Flugbegleiter hinzukommen, davon viele auch an Standorten außerhalb Deutschlands. Zudem sollen weitere Jobs am Boden geschaffen werden, darunter in Köln und Düsseldorf in der Technik. Aktuell hat Eurowings 3500 Mitarbeiter.

An den Preisen ist schon zu merken, dass die Zeit der Billigtickets vorbei geht. Zum Start der Osterferien am 9. April (Freitag) und 10. April ist bei Eurowings ab Düsseldorf kein Ticket nach Mallorca für weniger als 119,99 Euro erhältlich. Am Sonntag kostet dann kein Ticket weniger als 140 Euro. Ab Köln-Bonn sieht es ähnlich aus, nur dass dort am Samstag 10. April schon jetzt kein Ticket günstiger als 199 Euro angeboten wird, am Sonntag liegt der Mindestpreis bei 139 Euro ohne größeres Gepäck. Nach Nizza sind ab Köln-Bonn zum Ferienstart keine Flüge für weniger als 99 Euro zu buchen, am Sonntag 11. April sind dann knapp 140 Euro fällig.

Allerdings sinken die Preise dann in der Woche vor den Feiertagen schon deutlich: Nach Barcelona ist ein Sitz ab Köln-Bonn für 89 Euro an zwei Tagen zu erhalten, ebenso ab der NRW-Hauptstadt und vergleichbar auch nach Palma de Mallorca, Rom (ab 65 Euro am 12. April), Venedig (75 Euro am Mitwoch 13. April). Nach Catania ist dagegen in den gesamten ersten Ferienwoche fast kein Flug günstiger als 150 Euro zu buchen, nach Athen kostet das erschwinglichste Ticket direkt zum Ferienstart 205 Euro one-way.