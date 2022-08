Nach der Muttergesellschaft Lufthansa : Auch Piloten der Eurowings sind streikbereit

Ein Flugzeug der Airline Eurowings rollt auf dem Vorfeld zu seiner Parkposition am Flughafen Köln/Bonn. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Frankfurt/Main Nach der Lufthansa haben jetzt auch die Piloten der Tochter Eurowings deutlich für einen möglichen Streik gestimmt. In den kommenden Wochen sind aber noch Verhandlungen geplant. Die Gespräche bei der Lufthansa bleiben ohne Ergebnis.

Nach der Muttergesellschaft Lufthansa sind auch die Piloten der größten Tochter Eurowings zu Streiks bereit. In einer am Mittwoch beendeten Urabstimmung votierten 97,9 Prozent für einen Arbeitskampf, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilte. Die Wahlbeteiligung habe bei knapp 90 Prozent gelegen, sagte ein Sprecher. Ein unmittelbarer Termin für Streiks wurde nicht genannt. In der kommenden Woche sind noch Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über den strittigen Manteltarifvertrag geplant.