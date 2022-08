Preis nur einmal so hoch gewesen : Europäischer Gaspreis klettert auf mehr als 300 Euro

Amsterdam Auf 316 Euro je Megawattstunde ist der Preis für Gas am Donnerstag gestiegen. Nur kurz nach dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges war der Gaspreis noch höher.

Der Gasmangel infolge des Ukraine-Krieges treibt den Gaspreis in Europa immer weiter nach oben. Er sprang nun am Donnerstag über die Marke von 300 Euro je Megawattstunde, nachdem sich der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam an den beiden Vortagen vergleichsweise stabil gehalten hatte.