Geldpolitik Warum in Europa die Zinsen rascher fallen

Vor fünf Wochen schien die Perspektive noch sonnenklar. Die US-amerikanische Notenbank Fed hatte zwar gerade zum fünften Mal in Folge beschlossen, den Leitzins bei 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen. Aber der Ausblick war aus Sicht derer, die eine Zins­senkung herbeisehnten, hoffnungsvoll. Denn der besagte, dass der Leitzins im weiteren Jahresverlauf um insgesamt 0,75 Prozentpunkte fallen könnte. Was Experten mit der Einschätzung verbanden, dass es in diesem Jahr noch drei Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten geben könnte. Doch die Zinswende jenseits des Atlantiks verschiebt sich. Auf welchen Zeitpunkt ist derzeit offen.