Urteil des Europäischen Gerichtshofs : EuGH erleichtert Zuzug von EU-Bürgern mit Kindern nach Deutschland

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Luxemburg/Berlin Ein arbeitsloser Pole, dessen Töchter in Deutschland zur Schulde gehen, hat Anspruch auf Hartz IV, urteilte der Europäische Gerichtshof. Arbeitsmarktexperten sehen in dem Urteil keine neue große Gefahr für mehr Sozialtourismus in die Bundesrepublik.

Ausländische EU-Bürger, deren Kinder in Deutschland zur Schule gehen, haben Anspruch auf Hartz-IV-Sozialleistungen, wenn sie arbeitslos geworden sind. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Dienstag entschieden. Eine Ausnahmeklausel greife im Falle des Schulbesuchs der Kinder nicht. Die Klausel besagt, dass EU-Ausländer, die sich allein zur Arbeitssuche in Deutschland aufhalten, keinen Anspruch auf Grundsicherung haben.

Mit dieser Ausnahmeklausel will der Gesetzgeber verhindern, dass Bürger aus ärmeren EU-Ländern allein mit der Absicht nach Deutschland ziehen, hier höhere Sozialleistungen zu erhalten. In einem anderen Fall hatten die Luxemburger Richter diese Rechtslage 2015 bestätigt. Damals spielte jedoch ein Schulbesuch der Kinder von arbeitslosen EU-Bürgern keine Rolle.

Nach dem aktuellen EuGH-Urteil (Az.: C-181/19) können ein Vater aus Polen und seine beiden Töchter Grundsicherung beantragen, die ihm das Job-Center Krefeld zuvor verwehrt hatte. Der Pole wohnt seit 2013 mit seinen Kindern in Deutschland. Er war mehrfach sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wurde dann aber wieder arbeitslos. Zuletzt erhielt die Familie bis 2017 Hartz IV. Den Verlängerungsantrag lehnte das Job-Center mit der Begründung ab, dass sich der Antragsteller zur Arbeitssuche in Deutschland aufhalte und wegen der Ausnahmeklausel keinen Anspruch mehr auf das Arbeitslosengeld II habe.

Dagegen hatte der Vater geklagt. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in Essen kam zu dem Ergebnis, der Ausschluss des Mannes und seiner Töchter von Hartz IV verstoße gegen EU-Recht. Es legte den Streit dem EuGH vor.

Dieser entschied nun zugunsten des Polen. Zwar halte er sich auch zur Arbeitssuche in Deutschland auf, ein deswegen grundsätzlich möglicher Leistungsausschluss greife hier aber nicht. Denn sein Aufenthaltsrecht leite sich inzwischen auch vom Schulbesuch seiner Töchter ab. Aus diesem eigenständigen Aufenthaltsrecht erwachse ein Anspruch auf Gleichbehandlung mit Deutschen bei der sozialen Sicherung.

Mit dieser Rechtsprechung erleichtert der EuGH den Umzug von Familien aus beruflichen Gründen in der EU. Es werde verhindert, dass eine solche Familie „dem Risiko ausgesetzt ist, bei Verlust ihrer Beschäftigung den Schulbesuch ihrer Kinder unterbrechen und in ihr Herkunftsland zurückkehren zu müssen“, betonten die Richter.

Experten erwarteten keine weitreichenden Auswirkungen. „Das Urteil behandelt eher einen speziellen Aspekt. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, dass es spürbare Veränderungen von Migrationsströmen auslöst. Der Grundsatz, dass niemand während Arbeitssuche in Deutschland Transferleistungen wie Hartz IV beziehen kann, bleibt beibehalten“, sagte Herbert Brücker, Experte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Migranten aus der EU gegenwärtig mehr in die Sozialsysteme einbezahlen, als sie herausbekommen. In den meisten Fällen wurden die Bildungskosten von den Herkunftsländern getragen und viele kehren vor dem Erreichen des Rentenalters wieder in ihre Heimatländer zurück.“ Ihre Beschäftigungsquoten seien nicht sehr viel niedriger als in der deutschen Bevölkerung, aber sehr viel mehr seien im erwerbsfähigen Alter. Das entlaste die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung.

Auch Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft zeigte sich nicht beunruhigt. „Die Personen-Freizügigkeit in der EU ließe sich mit einem vollständig offenen Sozialsystem sicher nicht vereinbaren. Aber es gibt bisher ausreichende Grenzen für die Einwanderung in unser Sozialsystem“, sagte er. „Die überwiegende Zahl der EU-Bürger kommt nach Deutschland, um hier zu arbeiten, nicht um Sozialleistungen zu beziehen.“ Das könne sich allerdings ändern, wenn sich die Lebensbedingungen in anderen EU-Ländern deutlich verschlechtern würden.

Das Urteil sei „eine Ohrfeige für die Bundesregierung“, sagte der sozialpolitische Sprecher der Grünen, Wolfgang Strengmann-Kuhn. „EU-Bürger sowie deren Angehörige, die in Deutschland leben, arbeiten, Arbeit suchen, zur Schule gehen oder in Ausbildung sind, dürfen nicht leichtfertig oder gar pauschal von Sozialleistungen ausgeschlossen werden“, erklärte er.