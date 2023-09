EU will Zulassung bis 2033 verlängern Wie gefährlich ist Glyphosat wirklich?

Manchmal fühlen sich Siege an wie Niederlagen. Eigentlich ist es für Bayer eine gute Nachricht: Die Europäische Kommission hat am Mittwoch vorgeschlagen, die Zulassung für den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat um weitere zehn Jahre zu verlängern. Die aktuelle Zulassung läuft am 15. Dezember aus. Doch nicht einmal diese Perspektive kann der gebeutelten Bayer-Aktie Auftrieb geben: Sie verharrte unter der Marke von 50 Euro, unter die sie nach der jüngsten Gewinnwarnung gefallen war.