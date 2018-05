Brüssel: EU verschärft Kampf gegen Plastikmüll

Brüssel Brüssel legt eine Strategie für saubere Ozeane vor: Einweggeschirr und Wattestäbchen sollen verboten werden.

Die Deutsche Umwelthilfe hat den Verbrauch von Einweg-Plastikbechern in Stadien der 1. und 2. Fußball-Bundesliga in der Saison 2017/2018 ermittelt. Auf den ersten vier Plätzen landeten dabei folgende Klubs:

Hier setzt Brüssel auf Vorgaben an die Hauptstädte: Die Mitgliedstaaten sollen dafür sorgen, dass weniger Lebensmittelverpackungen und Getränkebehälter in Umlauf kommen. Sie können etwa Einwegprodukte aus Plastik teurer machen, plastikfreie Alternativen stärker in den Handel bringen oder nationale Ziele für die Reduzierung des Plastikmülls aufstellen.

Sie sollen dazu bewegt werden, auf umweltunverträgliche Produkte zu verzichten. Dazu zählen beispielsweise Hygieneeinlagen, Feuchttücher und Luftballons. Die EU-Kommission denkt zudem an Hinweise auf den Produkten. Sie sollen darüber informieren, wie ein Produkt am besten entsorgt wird, ob es Plastik enthält und wie umweltschädlich es ist. Im großen Stil sind zudem Kampagnen geplant.

Die Kommission will verpflichtende Recycling-Quoten für die Mitgliedsländer durchsetzen. 2025 sollen die Staaten dazu verpflichtet werden, 90 Prozent aller Einweg-Getränkeverpackungen aus Plastik zu sammeln und wiederzuverwerten. Dafür sind etwa Rücknahme-Systeme in Kombination mit einer Bepfandung denkbar.

Die hatte sich die EU schon früher vorgeknöpft. So will sie durchsetzen, dass jeder EU-Bürger bis 2025 im Schnitt nur noch 40 Tüten im Jahr verbraucht. Ausgenommen sind dünne Plastiktüten, wie sie etwa zum Verpacken von Obst und Gemüse im Supermarkt verwendet werden.

EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hat eine Plastikabgabe der Mitgliedstaaten an den EU-Haushalt vorgeschlagen. Pro Kilogramm Plastik, das nicht recycelt wird, soll jedes Land 80 Cent an den EU-Haushalt abführen. So sollen im Jahr mehrere Milliarden Euro zusammenkommen und Plastikabfälle reduziert werden. Oettinger stellt es den Mitgliedstaaten anheim, ob sie selbst eine Plastiksteuer erheben oder aus eigenen Mitteln die Abgabe an Brüssel aufbringen.