Was bedeutet das für Kunden? Modehändler dürfen neue Kleidung bald nicht mehr vernichten

Und was passiert nun künftig mit den unverkauften Kleidungsstücken? Was vom Händler nicht verbrannt oder recycelt werden kann, werde laut Heldt auch jetzt schon aus Markenschutzgründen exportiert. „Zwischenhändler haben die Vorgabe, dass nicht in die EU verkauft wird“, so Heldt. Wenn Kleidung zukünftig nicht mehr in der EU vernichtet werden darf, bedeutet das, dass noch etwas mehr an Zwischenhändler verkauft werden könnte. Wohin die Zwischenhändler ihre Ware dann weiterverkaufen, wird man nicht ohne Weiteres nachprüfen können. „Kleidung wird als Secondhand exportiert und dann verliert sich die Spur, so Heldt. Dass Kleidung dann auch in der Landschaft lande, sei nicht auszuschließen.