Brüssel: EU ringt um Antwort auf Trump

Brüssel Es bleiben nur noch neun Tage, um die Strafzölle auf Stahl und Aluminium durch die USA abzuwenden. In Brüssel diskutierten Minister der EU-Staaten nun Lösungen. Doch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bleibt skeptisch.

Die Blocking-Verordnung sieht zudem vor, dass die EU Unternehmern helfen will, Entschädigungen einzutreiben, wenn ihnen durch die US-Sanktionen wirtschaftliche Schäden entstehen. Hinter vorgehaltener Hand räumen EU-Diplomaten ein, dass die "Blocking"-Verordnung vor allem ein politisches Signal in Richtung Iran sei. Den moderaten Kräften in Teheran solle so ein Argument verschafft werden, die Hardliner zu überzeugen, bei der Stange zu bleiben. In Brüssel ist man sich bewusst, dass die praktischen Folgen der Verordnung sehr begrenzt sein dürften: Letztlich könne man keinem Unternehmen vorschreiben, weiter im Iran zu investieren. Es sei zudem so gut wie aussichtslos, von den USA Geld einzuklagen, wenn Unternehmen in Europa einen finanziellen Schaden durch die US-Sanktionen erlitten.