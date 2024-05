EU einigt sich auf neue Regeln Was das Recht auf Reparatur für Verbraucher bedeutet

Grundsätzlich ist der Hersteller verantwortlich, auch wenn Verbraucher das defekte Gerät bei einem Händler gekauft haben. In speziellen Fällen, etwa wenn das Herstellerunternehmen nicht mehr existiert, kann auch der Händler in die Pflicht genommen werden. Möglich sein sollte eine Reparatur aber auch in unabhängigen Werkstätten: Laut Richtlinie müssen Hersteller Ersatzteile an sie verkaufen und Informationen zur Reparatur bereitstellen.