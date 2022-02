Stahlboom sorgt für gutes Quartal : EU entscheidet über Zukunft von Thyssenkrupp Steel

Essen Thyssenkrupp verfünffachte den Gewinn im ersten Quartal und will die Stahlsparte nach dem Vorbild von Bayer/Lanxess abtrennen. Vor einer Entscheidung muss die EU aber über die Beihilfen des Bundes entscheiden. Der Abbau der konzernweit 12.700 Stellen geht voran, so Finanzchef Keysberg.

Allerdings wird das noch dauern: „Im Frühjahr wird es noch keine Entscheidung über eine mögliche Abspaltung geben, wir brauchen Klarheit über Rahmenbedingungen und Förderprogramme“, so Keysberg. Thyssenkrupp will (und muss) auf grüne Stahlerzeugung umstellen. Die Investitionen in die Betriebe, wo dann Wasser- statt Kohlenstoff eingesetzt wird, um den Sauerstoff aus dem Eisenerz zu holen, gehen aber in die Milliarden. Daher hat Thyssenkrupp entsprechende Förderanträge bei der Bundesregierung gestellt. Zudem ist grüner Stahl noch nicht wettbewerbsfähig, und soll nach dem Willen der IG Metall auf das Weltmarkt-Preisniveau herunter subventioniert werden. Bevor diese Fragen nicht geklärt sind, kann der Markt den Spin-Off nicht bewerten. Keysberg begrüßte die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, mit Hilfe von Klimaverträgen die höheren Kosten einer CO 2 -freien Produktion auszugleichen. Das entscheidende Wort hat aber die EU-Kommission, sie muss sagen, was der Deutschland fördern darf und was eine unzulässige Beihilfe ist. „Wir erwarten dazu eine Entscheidung in den kommenden Monaten“, sagte Keysberg.