Euro-Zone : EU-Arbeitslosenversicherung: Union lehnt Scholz-Plan ab

Berlin Der Finanzminister will eine europäische Arbeitslosenversicherung aufbauen.

Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), eine Arbeitslosenrückversicherung für ganz Europa zu schaffen, sind in der Union auf breite Kritik gestoßen. „Die Unionsfraktion lehnt eine europäische Arbeitslosenversicherung ab. Herr Scholz findet dafür keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Es ist befremdlich, dass Herr Scholz ohne Absprache mit der Union seinen Vorschlag weiter vorantreibt“, sagte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg.

Auch der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber, zeigte sich skeptisch. „Europa braucht keine neuen Umverteilungssysteme“, sagte Weber unserer Redaktion. „Europa braucht Reformbereitschaft, braucht den Willen zu stabilen Haushalten, zu Investitionen. Deswegen bin ich äußerst skeptisch gegenüber diesem Vorschlag.“ Scholz müsse seine Pläne erst einmal konkretisieren. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir in Deutschland in eine Umverteilung zwischen den Arbeitslosenversicherungssystemen in Europa einsteigen“, sagte der voraussichtliche Spitzenkandidat der Union für die Europawahl 2019.