Nach Triebwerksbrand EU-Agentur verlangt Untersuchung bei Airbus

Welche Anforderungen genau die Easa an die nun bevorstehenden Inspektionen stellt, ist bisher unklar. Die Flugsicherheitsagentur will dazu noch weitere Einzelheiten veröffentlichen. Airbus teilte mit, man nehme die Informationen der Easa zur Kenntnis und arbeite eng mit den Behörden an der Umsetzung der Maßnahmen. Die A350-Maschinen sind Passagierflugzeuge, die etwa auf Langstrecken eingesetzt werden.