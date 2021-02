Breitgestreute Geldanlage : ETFs liegen als Festgeld-Alternative im Trend

Für langfristig orientierte Anleger lohnt sich der Einstieg an der Börse. ETF-Fonds machen den Einstieg relativ einfach. Foto: dpa Foto: dpa/Andreas Arnold

Düsseldorf Stiftung Warentest und auch das Portal Finanztip raten zum Kauf von Indexfonds. Der große Vorteil sind die niedrigen Gebühren, hohe Renditen locken. Aber Anleger müssen einen langen Atem haben. Dabei zeigt ein Vorfall beim Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel, warum Aktien prinzipiell eine gute Sache sind.

Festgeld und Sparbuch sind out, Lebensversicherungen bringen zumindest bei neuen Abschlüssen nur Mini-Renditen, gleichzeitig boomen Indexfonds (ETFs) als Anlageform. Erstmals hatten diese Fonds mit besonders niedrigen Verwaltungsgebühren in Europa Angang Februar einen gemeinsamen Wert von 1000 Milliarden Euro, wie der Datenanbieter Refinitiv soeben für das „Handelsblatt“ errechnete.

Das Wachstum geht weiter: Die Stiftung Warentest rät zu Indexfonds als präferierter Geldanlage, ebenso das Verbraucherportal Finanztip. Und nachdem anfangs vorrangig Online-Banken ETFs offensiv an ihre Kunden verkauften, ziehen Sparkassen, die Deutsche Bank und die Commerzbank mit eigenen Produkten nach.

Anleger müssen immer aufpassen, dass die Depotkosten nicht zu hoch sind. Kunden können mit kleinen Einsätzen von beispielsweise monatlich 50 Euro von der Entwicklung der globalen Aktien- und Kapitalmärkte profitieren, müssen aber mit oft nur 0,2 Prozent des verwalteten Vermögens deutlich weniger Gebühren als bei klassischen Fonds mit rund 1,5 Prozent pro Jahr zahlen.

Die Anschaffungskosten liegen meist bei maximal 0,25 Prozent, bei normalen Fonds bei fünf Prozent. Denn während bei traditionellen Fonds hochbezahlte Experten regelmäßig das Vermögen eines Fonds umschichten, um eine hohe Rendite zu erreichen, bildet ein ETF nur einen Index wie den deutschen Aktienindex (Dax 30) oder den Dow Jones in den USA nach, indem die darin vertretenen Aktien gemäß ihrer Gewichtung im Index gekauft werden. Das Ergebnis: Die ETFs haben wie alle Fonds bei einer Börsenflaute zeitweise hohe Wertverluste, aber auf Dauer liegt ihre Rendite meist höher als die der aktiv gemanagten Fonds. Mehr als 85 Prozent aller aktiven Fonds entwickeln sich schlechter als der Vergleichsindex, zeigt eine Berechnung.

Wichtig: Verbraucher sollten nur Kapital an der Börse und damit auch bei ETFs investieren, auf das sie möglicherweise einige Jahre lang verzichten können. Nur so lassen sich Durstrecken überwinden. Am besten ist es, in ETFs über einen Sparplan zu investieren: Wenn es einmal mit den Kursen bergab geht, sinkt zwar der Wert der bisher gekauften Anteile zeitweise, aber in der Zeit gibt es die neuen Anteile dafür umso günstiger.

Als Basisinvestment raten Stiftung Warentest und Finanztip zum Kauf eines ETFs auf den Weltindex MSCI World. Er bildet die Entwicklung von 1600 der weltweit führenden Unternehmen ab und brachte in den vergangenen 30 Jahren eine Rendite von mehr als sieben Prozent im Jahr. Größte Schwäche ist, dass der MSCI World zu rund zwei Dritteln auf US-Konzernen beruht, Apple, Amazon, Google (Alphabet) Amazon und Facebook machen 15 Prozent des Wertes aus.

Aufstrebende Schwellenländer hat der MSCI Emerging Markets im Visier. Alibaba aus China, Samsung aus Südkorea und Reliance aus Indien gehören zu den prominentesten Firmen. Weil Schwellenländer instabiler sind als Industriestaaten, rät Stiftung Warentest davon ab, mehr als ein Viertel seines Fonds-Vermögens in entsprechende ETFs zu investieren. Hier lag das Plus in den vergangenen zehn Jahren bei mehr als sieben Prozent.

Deutschland sollten die Anleger nicht als Zentrum ihrer Strategie nehmen. Die Industrien sind relativ alt, das Wachstum wird wegen der alternden Bevölkerung eher niedrig sein, der Hauptvorteil ist, dass man aber die hiesigen Unternehmen kennt und dass der Stand des Hauptindex Dax täglich gemeldet wird. Er brachte in den vergangenen 20 Jahren eine Rendite von 3,2 Prozent, in den vergangenen zehn Jahren sogar pro Jahr 7,4 Prozent.

Es können aber auch ETFs gekauft werden, die einen Index nachbilden, in den nur ökologisch arbeitende Unternehmen aufgenommen werden. Stiftung Warentest empfiehlt beispielsweise hier den iShares MSCI World SRI, der nur Unternehmen aufnimmt, die fast keine fossilen Brennstoffe nutzen.

Trotz vieler Vorteile sollten Anleger auch bei ETFs die Risiken sehen: Einige von ihnen kaufen die Papiere eines Index nur als Optionen. Um gegen Schwankungen abgesichert zu sein, sollten Bürger besser nur ETFs kaufen, die die Papiere wirklich in das Fondsvermögen aufnehmen. Solche Anlagen werden unter Fachleuten „physisch replizierende ETFs“ genannt.

So beeindruckend die Entwicklung vieler Aktienmärkte in den vergangenen Jahrzehnten war, ist doch keineswegs sicher, dass der Boom weitergeht. Ein Zusammenbruch der Märkte wegen Pandemien, Kriegen und/oder Rezessionen kann nie ausgeschlossen werden. Der Dax ruschte zeitweise um 66 Prozent ab, der viel breiter gestreute MSCI World um 53 Prozent,und nach dem Crash zur Jahrtausendwende brauchte der Dax sechs Jahre, um sich zu erholen. Außerdem fällt die Möglichkeit neuer Zinssenkungen als Renditetreiber in den nächsten Jahren als Kurstreiber aus, nachdem beispielsweise die EZB teilweise schon Negativzinsen verlangt.

Als weiteres Risiko muss gesehen werden, dass die geburtenstarken Jahrgänge in den Industriestaaten in Rente gehen und dann viele Papiere verkaufen könnten, wogegen sie in den letzten Jahren eher die Kurse mit immer neuen Käufen hochtrieben.