Geldserie: Indexfonds ETFs als Investition gegen die Inflation

Lohnt sich eine Investition in sogenannte Indexfonds (ETFs), mit denen die Entwicklung eines breiten Aktienindex ohne große Verwaltungsgebühren „nachgebaut“ wird? Zumindest kurzfristig lässt sich das schwer bestreiten. Der in Deutschland wichtigste Aktienindex Dax 40 war zwar zum Beginn der Corona-Pandemie um knapp ein Drittel auf rund 9000 Punkte abgestürzt, nun steht er bei 15.400 Punkten – ein Plus von knapp 60 Prozent. Der global wichtigste Index MSCI World, der die Entwicklung von 1600 Unternehmen global zusammenfasst, rutschte im März 2020 auf zeitweise 1700 Punkte ab Nun steht er bei 2700 Punkten, obwohl viele Schwergewichte wie Google und Facebook stark an Wert verloren haben. „Solche Entwicklungen bestätigen, wie volatil die Kapitalmärkte kurzfristig sind“, sagt dazu Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter der Quirin Privatbank in Düsseldorf, „wobei sich gleichzeitig zeigt, dass die großen Börsenindexe auf Dauer nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben.“