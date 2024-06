Modehandel Esprit: Was geschieht nach der Investoren-Absage?

Nach der Absage der CBR Group hofft die Modekette Esprit auf eine schnelle Einigung mit einem anderen Interessenten, der das europäische Geschäft des Unternehmens oder Teile davon übernehmen könnte. Die Verantwortlichen verhandelten derzeit „mit mehreren Adressen“, sagte ein Sprecher der aktuellen Geschäftsführung auf Anfrage. Die Unternehmensleitung des Modehändlers, der ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt hat, liegt derzeit in den Händen der Insolvenzexerten Christian Gerloff und Christian Stoffler, die alle sieben betroffenen Gesellschaften steuern. Aus dem Umfeld des Unternehmens verlautete, eine Entscheidung könnte in den kommenden Wochen fallen. Die Zeit drängt insofern, da die Bundesagentur für Arbeit im August das Insolvenzgeld einstellt; danach müsste Esprit die Gehälter an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder selbst zahlen.