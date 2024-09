Martin Winterkorn vor Gericht Auch ein Ex-VW-Chef steht nicht oberhalb des Rechtes

Schlimmer kann es für VW nicht kommen: Einerseits bereitet Europas wichtigster Autokonzern Werkschließungen im Heimatland vor. Andererseits steht Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn nun vor Gericht, weil ihm eine Mitschuld am Dieselskandal vorgeworfen wird. Beide Vorgänge zeigen, wie tief VW in der Krise steckt. Dabei sind beide Themen eng miteinander verbunden. Den Betrug mit Abgaswerten hatte der Konzern gewagt, weil die in Deutschland sehr teuer hergestellten Diesel-Autos nur zu Spitzenpreisen verkauft werden konnten, wenn ihre Emissionswerte manipuliert wurden. Vor allem in den USA wären ohne die Tricksereien weniger Fahrzeige verkauft worden. Umgekehrt droht dem Konzern nun ein immer weiterer Abstieg, wenn es nicht gelingt, die enorm hohen Personalkosten in Deutschland zu senken oder auszugleichen.