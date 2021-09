Umfrage des Ifo-Instituts : Erstmals in Corona-Krise weniger als 1 Million Kurzarbeitende

Erstmals in Corona-Krise weniger als 1 Million Kurzarbeitende

Im August waren immer weniger Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Durch alle Branchen habe sich im August ein Rückgang der Zahl der Mitarbeiter in Kurzarbeit gezogen. Zu diesem Schluss kommt das Ifo-Institut nach einer Konjunkturumfrage. Lediglich das Gastgewerbe sei noch stärker betroffen.

Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland ist im August einer Umfrage zufolge erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise unter die Millionen-Marke gesunken. Sie ging von 1,06 Millionen im Vormonat auf 688.000 zurück, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag auf Grundlage seiner Konjunkturumfrage schätzte. Demnach waren noch 2,0 Prozent der abhängig Beschäftigten in Kurzarbeit, nach 3,2 Prozent im Juli. "Der Rückgang zog sich im August durch nahezu alle Wirtschaftszweige", sagte Ifo-Umfrageexperte Stefan Sauer. "Die Zahl der Kurzarbeitenden liegt damit erstmals seit Beginn der Corona-Krise unter einer Million."