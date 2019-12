Elektromobilität : Erster E-Sprinter rollt vom Band

Düsseldorf Der vollelektrische Transporter ist für Daimler ein Meilenstein. Was er kosten wird, verrät das Unternehmen noch nicht. Bestellbar ist er ab dem kommenden Jahr.

Was der E-Sprinter kosten wird und in welcher Stückzahl er zunächst gebaut werden soll, sagte er nicht. „Wir hoffen, dass er einschlägt“, so Willy. Bestellungen werden ab Anfang 2020 möglich sein, die Auslieferung soll dann „relativ schnell“ folgen. Der Leiter Mercedes-Benz Vans, Marcus Breitschwerdt, geht davon aus, dass sich der elektrische Antrieb in den kommenden Jahren immer mehr durchsetzen wird: „Die Umstellung unserer Produkte und der Produktion ist essenziell für uns als Fahrzeughersteller“, sagte er beim Festakt zum Produktionsstart. Er sprach von einem „Meilenstein auf unserem Weg der Elektrifizierung“.