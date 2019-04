Nach Kritik der Arbeitgeber : Firmen fordern Lieferkettengesetz

Berlin Der Arbeitgeberverband warnt vor mehr Regulierung, erste Konzerne sind dafür.

ist Korrespondentin in Berlin.

In der Debatte um ein Gesetz zur Einhaltung der Menschenrechte in Lieferketten haben sich mehrere deutsche Unternehmen für mehr Regulierung ausgesprochen. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte etwa der Textildiscounter Kik mit: „Wir befürworten eine gesetzliche Regelung zur Bestimmung unternehmerischer Sorgfaltspflichten.“ Ähnlich äußerten sich auch der Einzelhandelskonzern Tchibo und der Autohersteller Daimler.

Derzeit wird über den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte debattiert. Der 2016 von der Bundesregierung beschlossene Plan fordert von Unternehmen eine menschenrechtliche Sorgfalt in internationalen Lieferketten – allerdings zunächst nur auf Basis freiwilliger Selbstverpflichtungen. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD dann vereinbart, „gesetzlich tätig zu werden“, wenn bis 2020 nicht mindestens die Hälfte der großen Unternehmen freiwillig auf die Einhaltung von Menschenrechten achtet. Ein Entwurf für ein solches Gesetz liegt bereits im Entwicklungsressort von Minister Gerd Müller (CSU) vor. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer warnte vor einem solchen Regelwerk als „Unsinn“.

Bei Kik sieht man das anders und wünscht sich ein Gesetz, um Rechtssicherheit zu bekommen – auch wegen der rechtlichen Folgen des verheerenden Fabrikbrandes, bei dem im Jahr 2012 in Pakistan 250 Menschen starben. Kik ließ dort Textilien fertigen. Für die konkrete Auslegung unternehmerischer Sorgfaltspflichten fehle es derzeit an einer tauglichen Rechtsgrundlage, teilte Kik mit. „Dies hat zur Folge, dass interessensgeleiteten Interpretationen darüber, welche Verpflichtungen ein Unternehmen gegenüber seinen Zulieferern hat, Tür und Tor geöffnet ist. Wir begrüßen es daher, dass die Politik eine Debatte über gesetzliche Regelungen aufgenommen hat“, so das Unternehmen.