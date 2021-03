Kampf gegen Corona : Erste Selbsttests ab Samstag bei Aldi - was Sie wissen müssen

Info

Wie das Unternehmen in erklärt, wird es die Tests direkt an der Kasse geben. Die Abgabemenge wird pro Person auf eine Packung begrenzt sein. So sollen möglichst viele Menschen ein Test-Kit erhalten können.

Bei dem von Aldi angebotenen Tests handelt es sich um einen kleine Testkassette, in die eine Probe hineingegeben wird. Diese stammt aus der Nase, das Teststäbchen muss für den Abstrich 2,5 Zentimeter eingeführt werden. Anschließend kommt die Probe in ein Röhrchen mit Flüssigkeit, die dann in der Kassette getestet wird. Eine Infektion lasse sich laut Hersteller nicht hundertprozentig ausschließen - auch bei negativem Ergebnis. Es könne immer zu Anwendungsfehlern kommen oder eine zu geringe Virenzahl im Körper vorhanden sein. Daher sei es wichtig, sich auch mit negativem Testergebnis an die Hygienemaßnahmen zu halten. Die Richtigkeit liege bei 98 Prozent, die Erkennung bei 96 Prozent. Das Ergebnis liege bereits nach 15 Minuten vor.